Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:42

Кайла Харрисон подписала контракт с UFC и подерется с Холли Холм на UFC 300

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, чемпионка мира по дзюдо, экс-чемпионка PFL Кайла Харрисон (16-1) подписала контракт с UFC и дебютирует в лиге в бою против экс-чемпионки UFC Холли Холм (15-6) 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Харрисон потерпела единственное поражение в 2022 году от Лариссы Пачеко (23-4) в финале Гран-при PFL, проиграв единогласным решением судей.

Холм в прошлом бою дралась с Майрой Буэно Сильвой (10-3). Поединок состоялся 15 июля 2023-го на UFC on ESPN 49 и был признан несостоявшимся.

Кайла Харрисон
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Биография Анны Калинской: детство и карьера российской теннисистки
Журнал Sports Illustrated оказался под угрозой закрытия
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Доктор политических наук объяснил причину абсурдных указов Зеленского
Губернатор Клычков сообщил о сбитых беспилотниках в небе над Орлом
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Диего Лопес подерется с Содиком Юсуфом на UFC 300
Чимаев настроен выступить в турнире UFC 300
Джо Роган : «Как насчет боя дю Плесси и Хамзата Чимаева на UFC 300?»
Евлоев: «Я бы не советовал Анкалаеву драться с Перейрой после Рамадана»
Вице-президент ACA Бадаев: «Пока Царукян имел дело только с «объедками» Оливейры»
Бенеил Дариуш поделился мнением о бое Оливейры и Царукяна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Том Аспиналл: «Мне угрожают из-за того, что я хочу драться с Джонсом»

Диего Лопес подерется с Содиком Юсуфом на UFC 300

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости