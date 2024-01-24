Диего Лопес подерется с Содиком Юсуфом на UFC 300

29-летний бразильский полулегковес Диего Лопес (23-6) проведет следующий поединок против рейтингового бойца Содика Юсуфа (13-3), который находится на 12-й строчке рейтинга UFC в полулегком весе.

Поединок состоится 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, сообщает Sports Illustrated.

Лопес дебютировал в лиге в 2023-м с поражения Мовсару Евлоеву (18-0). Бразилец показал конкурентный бой и при этом вышел на поединок на коротком уведомлении. С тех пор он одержал две досрочные победы.

Юсуф в прошлом бою проиграл Эдсону Барбозе (24-11) единогласным решением судей (49-46, 48-46, 48-46). Бой состоялся 14 октября 2023-го на UFC Fight Night 230 в UFC Apex в Парадайсе, США.