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Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд: прямая трансляция боя UFC 312

Началась прямая трансляция главного боя UFC 312 между Дю Плесси и Стриклендом
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press

Началась прямая трансляция главного боя UFC 312 между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и американцем Шоном Стриклендом. Вечер ММА проходит на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия).

В прямом эфире следить за ходом главного боя можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Результаты боя Дю Плесси — Шон Стрикленд и других противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

31-летний Дю Плесси имеет рекорд в ММА — 22-2. На счету 33-летнего Стрикленда рекорд в профессиональной карьере — 29-6.

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Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
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