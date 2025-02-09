Вэйли Чжан нанесла первое поражение Суарес на UFC 312

Китайский боец Вэйли Чжан победила американку Татьяну Суарес в соглавном событии турнира UFC 312 в Сиднее (Австралия).

Чжан одержала победу единогласным решением судей и в третий раз подряд защитила чемпионский пояс в женском минимальном весе. Это ее 26-я победа в ММА при трех поражениях.

Суарес уступила впервые в карьере. До этого на ее счету было 12 побед.

В главном поединке вечера южноафриканец Дрикус дю Плесси проведет реванш против американца Шона Стрикленда.