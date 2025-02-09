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9 февраля 2025, 08:50

Вэйли Чжан нанесла первое поражение Суарес на UFC 312

Игнат Заздравин
Корреспондент
Китайский боец Вэйли Чжан (справа) победила американку Татьяну Суарес.
Фото Getty Images

Китайский боец Вэйли Чжан победила американку Татьяну Суарес в соглавном событии турнира UFC 312 в Сиднее (Австралия).

Чжан одержала победу единогласным решением судей и в третий раз подряд защитила чемпионский пояс в женском минимальном весе. Это ее 26-я победа в ММА при трех поражениях.

Суарес уступила впервые в карьере. До этого на ее счету было 12 побед.

В главном поединке вечера южноафриканец Дрикус дю Плесси проведет реванш против американца Шона Стрикленда.

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