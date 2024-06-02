Бикрев: «Бой с Порье — самый тяжелый в карьере Ислама. Присутствие Хабиба сыграло свою роль»

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал «СЭ» победу россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира UFC 302.

«Силы были на исходе, но не потому, что Порье не выматывающий соперник. Некоторые моменты Ислама просто не проходили. Считаю, чуть пошло не по плану. Думаю, присутствие Хабиба сыграло свою роль. В любой случае, Исламу было комфортнее видеть его в углу. У Дастина были шансы выкрутиться. Но я заметил, что Порье со спины плохо защищается — это его погубило. Странная история, что в гильотине он не стал защищаться. Усталость сказалась, тяжело было что-то предпринять. Считаю, это был один из тяжелых боев Ислама. Не вижу смысла в реванше», — сказал Тактаров «СЭ».

Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Российский боец защитил в третий раз пояс чемпиона в легком весе.