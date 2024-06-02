Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:44

Бикрев: «Бой с Порье — самый тяжелый в карьере Ислама. Присутствие Хабиба сыграло свою роль»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал «СЭ» победу россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира UFC 302.

«Силы были на исходе, но не потому, что Порье не выматывающий соперник. Некоторые моменты Ислама просто не проходили. Считаю, чуть пошло не по плану. Думаю, присутствие Хабиба сыграло свою роль. В любой случае, Исламу было комфортнее видеть его в углу. У Дастина были шансы выкрутиться. Но я заметил, что Порье со спины плохо защищается — это его погубило. Странная история, что в гильотине он не стал защищаться. Усталость сказалась, тяжело было что-то предпринять. Считаю, это был один из тяжелых боев Ислама. Не вижу смысла в реванше», — сказал Тактаров «СЭ».

Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Российский боец защитил в третий раз пояс чемпиона в легком весе.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Три фаната выбежали на поле во время финала ЛЧ в футболках «Mellstroy»
В Ньюарке завершился турнир UFC 302 с главным боем Махачев — Порье
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Пострадавших при хлопке газа жителей Грозного доставили в Нижний Новгород для лечения
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: результат и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Махачев бонусами получит 100 тысяч долларов за бой против Порье
Махачев одержал 14-ю победу подряд и установил рекорд UFC в легком весе
Опубликованы судейские записки боя Махачев — Порье
Брата Хабиба выгнали из зала за прыжок в клетку после боя Махачева и Порье
Как выглядит Махачев после боя с Порье: чемпион получил сильное рассечение
Хабиб поблагодарил Порье за бой с Махачевым на UFC 302
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб поблагодарил Порье за бой с Махачевым на UFC 302

Как выглядит Махачев после боя с Порье: чемпион получил сильное рассечение

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости