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Сегодня, 10:14

Дейвисон Фигейредо встретился с Хабибом и его командой в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо (23-3) тренировался в зале экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в Абу-Даби, ОАЭ, перед предстоящим поединком с четвертым номером рейтинга в легчайшем весе Марлоном Верой (23-9).

Там же бразилец встретился с командой Нурмагомедова, в том числе с 10-м номером рейтинга в легчайшем весе Умаром Нурмагомедовым (17-0).

Фигейредо подерется с Верой 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Нурмагомедов подерется против Кори Сэндхэгена (17-4) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Марлон Вера
Хабиб Нурмагомедов
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