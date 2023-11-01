Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:16

Американский тяжеловес Льюис: «В Россию не поеду даже за 10 миллионов долларов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский тяжеловес Деррик Льюис прокомментировал возможность выступить в российских промоушенах после окончания карьеры в UFC.

«Я не думаю, что когда-либо поеду в Россию. Даже если они мне дадут 10 миллионов долларов, не думаю, что я буду там», — приводит слова Льюиса MMA.Metaratings.ru.

38-летний боец является рекордсменом UFC по числу нокаутов за карьеру (14). В рейтинге тяжеловесов лиги американец занимает десятое место.

5 ноября в турнире UFC в Сан-Паулу Льюис сразится в главном событии вечера с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Источник: MMA.Metaratings
Деррик Льюис
UFC
14
4
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, кто виноват, невозможно
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деррик Льюис арестован за превышение скорости

UFC не нашла Роману Долидзе соперника на UFC Fight Night 233
Новости
RSS RSS
Все новости