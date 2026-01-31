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31 января, 16:30

Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени: время начала и где смотреть онлайн-трансляцию боя UFC 325

Дэн Хукер и Бенуа Сен-Дени проведут бой на UFC 325 1 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Австралиец Дэн Хукер и француз Бенуа Сен-Дэни сойдутся в поединке в легком весе на турнире UFC 325.

Время начала и во сколько бой Хукер — Сен-Дэни

UFC 325 пройдет в спортивном комплексе Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия) в ночь с субботы на воскресенье, с 31 января на 1 февраля. Основной кард начнется в 5.00 по московскому времени, бой Хукера и Сен-Дэни станет соглавным событием и ожидается около 6.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Хукер — Сэн-Дени

35-летний Хукер имеет в профессиональных ММА 24 победы и 13 поражений. 30-летний Сен-Дэни на профессиональном уровне одержал 16 побед, потерпел 3 поражения и еще один бой признан несостоявшимся.

Где смотреть UFC 323 и бой Хукер — Сен-Дэни

Трансляцию главного карда UFC 325 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325. Результат боя Хукер — Сен-Дэни и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Алекс Волкановски&nbsp;&mdash; Диего Лопес.Волкановски — Лопес 2, Физиев против Руффи: онлайн-трансляция UFC 325

Главное событие UFC 325 — титульный бой-реванш в полулегком весе между чемпионом, австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом.

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