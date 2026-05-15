Дайнеко победил Мохнаткина нокаутом в главном бою Ural FC 12

Тяжеловес Владимир Дайнеко победил Михаила Мохнаткина в главном поединке турнира Ural FC 12, который прошел в Москве.

Дайнеко выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Признаюсь, мы готовили эту плюху. Но все произошло гораздо быстрее. Я готовился на полный бой, при этом мы готовили эту буханочку. Мне теперь стало удобно работать с левшами. Это одна из самых значимых побед в карьере. Я выходил на этот поединок на поражении. И для меня было важно вернуться на победный путь. И не будем забывать, что Михаил Мохнаткин — легендарный боец, которого было круто победить. Сейчас я обратился к Кириллу Сидельникову и сказал, что если у них в августе состоится турнир, то я готов», — приводит пресс-служба Ural FC слова Дайнеко после поединка.

Теперь на счету 35-летнего Дайнеко 18 побед и шесть поражений в карьере. 36-летний Мохнаткин потерпел седьмое поражение в карьере при 16 победах и двух ничьих.