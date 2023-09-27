Дастин Порье рассказал, что бьет сильнее: Конор или Гейджи

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) признался, что удары Джастина Гейджи (25-4) тяжелее, чем удары экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Эй, Дастин, ты дрался с обоими [Макгрегором и Гейджи], у кого тяжелее удар?» — спросил пользователь соцсети X у Порье, на что «Бриллиант» ответил: «У Гейджи».

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.