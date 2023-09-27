Дана Уайт назвал бой Фергюсона и Пимблетта «идеальным»

Глава UFC Дана Уайт не разделяет недовольство фанатов по поводу анонса боя Тони Фергюсона (25-9) и Пэдди Пимблетта (20-3).

«Я слышал, что многие люди недовольны боем Пэдди и Тони. Но этот бой идеален в плане подбора соперников и выбора времени. В последних боях Тони выглядел чертовски хорошо, поэтому нас ожидает веселый и интересный поединок», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Фергюсон и Пимблетт подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.