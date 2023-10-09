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Сегодня, 06:41

Дариуш назвал верный способ победить Махачева

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-5) считает, что победить чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) можно, если только отправить его в нокаут.

«Думаю, что самый верный способ победить Махачева — это нокаут. В стойке его поймать куда проще, чем на болевой. Ислам очень хорош в борьбе», — сказал Дариуш в интервью Люку Томасу.

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Бенеил Дариуш
Ислам Махачев
UFC
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