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8 октября, 23:30

Бикрев считает, что решение UFC о флаге России является весомее действий ФИФА и УЕФА

Алина Савинова
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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев оценил решение главы UFC Даны Уайта разрешить российским бойцам выходить на поединки с национальным флагом.

«На мой взгляд, решение UFC является даже более весомым, чем допуск наших юношеских футбольных сборных со стороны ФИФА и УЕФА. Однако мне тяжело сказать, последуют ли за Даной Уайтом и другие, мы, скорее, вправе выразить надежду на это, учитывая величину организации», — цитирует Бикрева RT.

8 октября глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бойцы организации смогут выходить на бой с флагом своей страны. Решение вступит в силу начиная с турнира UFC Fight Night 229.

В 2022-м UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами из-за конфликта между Россией и Украиной.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1214097-bikryov-ufc-flag-rossiya
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