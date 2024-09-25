Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:10

Дана Уайт: «Врываюсь в сферу бокса на всех парах»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал свое желание заняться боксерскими турнирами.

«Я заглядывал в эту сферу в 2017 году и в какой-то момент даже обсуждал возможность работы с Энтони Джошуа, — сказал Уайт на пресс-конференции после шоу Dana White's Contender Series. — Но я рад, что нажал на тормоза и мы решили выждать. Все нужно делать, когда наступит подходящий момент. У меня есть план, который я собираюсь реализовать. Посмотрим, что из этого выйдет... Разговоры о закате бокса идут уже 30 лет, и у меня всегда было представление о том, как в нем все должно быть устроено. Не знаю, сработает ли моя идея, но мы собираемся ее проверить. Я врываюсь в эту сферу на всех парах».

В 2017 году состоялся бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера, и Уайт был одним из организаторов.

Бокс
Дана Уайт
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Главные инсайдеры росфутбола Карп и Панк рассказывают, как делаются новости
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости