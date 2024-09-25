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Сегодня, 15:14

Сен-Дени: «Моя мечта в ММА — победить Махачева»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Французский боец UFC в легком весе Бенуа Сен-Дени заявил, что мечтает о победе над чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

«Моя мечта в ММА? Победить Ислама Махачева и стать чемпионом UFC, — сказал Сен-Дени, отвечая на вопросы болельщиков в Youtube. «Что касается боя за титул BMF или перехода в другой вес, то эти вопросы возникают уже после того, как ты стал действующим чемпионом. Сейчас я сосредоточен на легком весе — я чувствую себя комфортно в 70 кг».

Бенуа Сен-Дени в предыдущем поединке проиграл Дастину Порье нокаутом во втором раунде. 28 сентября он встретится с Ренато Мойкано в главном событии UFC Paris.

Ислам Махачев
UFC
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