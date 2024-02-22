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22 февраля, 11:19

Чимаев не отказывался от боя против Эдвардса

Сергей Разин
корреспондент
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Боец UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, не отказывался от поединка против британца Леона Эдвардса.

«Хамзат не отказывается от поединков. Он сам давно требует титульные бои», — приводит ТАСС слова представителя Чимаева.

Леон Эдвардс. Рахмонов, Махачев и Чимаев отказались от боя с Эдвардсом? Почему никто из них не подерется на UFC 300

Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Чимаев, Шавкат Рахмонов (18-0) и Ислам Махачев (25-1) отказались от боя с Эдвардсом на UFC 300 в апреле. Все три бойца с 10 марта по 8 апреля будут соблюдать Рамадан.

Источник: https://tass.ru/sport/20054385
Леон Эдвардс
Хамзат Чимаев
UFC
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