Чимаев не отказывался от боя против Эдвардса

Боец UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, не отказывался от поединка против британца Леона Эдвардса.

«Хамзат не отказывается от поединков. Он сам давно требует титульные бои», — приводит ТАСС слова представителя Чимаева.

Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Чимаев, Шавкат Рахмонов (18-0) и Ислам Махачев (25-1) отказались от боя с Эдвардсом на UFC 300 в апреле. Все три бойца с 10 марта по 8 апреля будут соблюдать Рамадан.