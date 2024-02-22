Чарльз Оливейра: «Я верну себе титул чемпиона»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) считает, что в случае победы над Арманом Царукяном (21-3) он вновь подерется с действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым (25-1).

«Я готов к бою, я с нетерпением жду боя [с Царукяном]. Я знаю, что верну себе титул. Да, Ислам [Махачев] уронил меня, но я готов взять реванш. Победитель боя между Максом Холлоуэем и Джастином Гейджи может опередить меня? Я знаю, что я следующий в очереди на титул», — сказал Оливейра в интервью ESPN MMA.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.