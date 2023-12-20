Чейл Соннен: «UFC должны устроить бой между Махачевым и Рахмоновым»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что бой между действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и третьим номером рейтинга в полусреднем весе Шавкатом Рахмоновым (18-0) мог бы продать арену Медисон-сквер-гарден.

«Ислам Махачев сказал: «Я дал шанс Александру Волкановски. Не один раз, а два. В 2023 году я дал ему шанс дважды. Все, что я хотел бы, – это то, чтобы то же самое было сделано для меня, поскольку я хочу подняться в полусредний вес». Это очень разумно.

Ислам против Леона [Эдвардса] – это не какой-то невероятный бой, который мы все очень хотим увидеть, но я скажу вам настолько ясно, насколько я умею: UFC может забронировать самую большую арену, Медисон-сквер-гарден, и заставить Ислама защищать пояс – а я считаю, что он будет чемпионом [в полусреднем весе], – в бою против Шавката Рахмонова. В таком случае у UFC есть повод задуматься, чтобы позволить Махачеву подняться в полусредний вес», – сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.