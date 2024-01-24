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Чейл Соннен: «Дю Плесси выиграл у Стрикленда все раунды»

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен удивлен, что чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) выиграл у Шона Стрикленда (28-6) раздельным решением судей.

«Ребята, мы смотрели один и тот же бой? Я болел за Шона, но он проиграл каждый раунд. Счет 5-0 по раундам в пользу дю Плесси. В худшем случае дю Плесси забрал четыре раунда, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Я был ошеломлен, когда дю Плесси выиграл раздельным решением. Но еще больше меня удивило то, что Джо Роган, который определенно является экспертом в этой области, и Дана Уайт, который определенно является экспертом в этой области, оба отдали предпочтение Стрикленду. Мы точно смотрели один бой?»

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Дрикус Дю Плесси
Чейл Соннен
Шон Стрикленд
UFC
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