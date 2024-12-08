Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:28

Чемпион UFC Дю Плесси и Стрикленд проведут реванш 8 февраля

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси проведет реванш с Шоном Стриклендом, сообщает пресс-служба организации. Поединок состоится на турнире UFC 312, который должен пройти 8 февраля в Сиднее.

В соглавном бою вечера китаянка Вэйли Чжан будет защищать титул чемпионки UFC в минимальном весе против американки Татьяны Суарес.

В первом бою Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей на турнире UFC 297 20 января 2024 года, отобрав титул чемпиона в среднем весе.

30-летний южноафриканец после победы над американцем выиграл у новозеландца Исраэля Адесаньи удушающим приемом на турнире UFC 305, который проходил 18 августа. На счету Дю Плесси 22 победы и 2 поражения. В UFC он одержал 8 побед в 8 боях.

Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бывшего министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене
Международный день художника отметят 8 декабря
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Президент Грузии пригласила Маска посетить страну
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Педагог дала советы выпускникам по подготовке к экзаменам
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дана Уайт: «Волков победил. После боя я извинился перед ним»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости