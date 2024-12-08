В команде Волкова считают, что Ган после боя с россиянином знал, что проиграл

В команде российского бойца Александра Волкова уверены в том, что француз Сирил Ган понимал, что уступил в поединке на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

По итогам трех раундов судьи отдал победу Гане раздельным решением.

«Александра засудили, — цитирует ТАСС представителя команда Волква. — Это видели все, включая зрителей на арене. Сам Ган был недоволен решением судей, потому что понял, что проиграл».