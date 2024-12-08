Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:00

В команде Волкова считают, что Ган после боя с россиянином знал, что проиграл

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В команде российского бойца Александра Волкова уверены в том, что француз Сирил Ган понимал, что уступил в поединке на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

По итогам трех раундов судьи отдал победу Гане раздельным решением.

«Александра засудили, — цитирует ТАСС представителя команда Волква. — Это видели все, включая зрителей на арене. Сам Ган был недоволен решением судей, потому что понял, что проиграл».

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.

Источник: ТАСС
Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Украинские СМИ сообщили о попытках отговорить Залужного от участия в выборах
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Трамп заявил о желании Зеленского заключить сделку с Россией
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Путин наградил актрису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпион UFC Дю Плесси и Стрикленд проведут реванш 8 февраля

Стерлинг: «Евлоев — зверь. Думал, что смогу победить, но не справился»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости