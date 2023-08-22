Чемпион ACA Борисов считает, что UFC ведет карьеру О`Мэлли

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился мнением о новом чемпионе UFC в легчайшем весе Шоне О`Мэлли.

«Не без фарта ему все это досталось (чемпионство). Его грамотно туда довели. Вспомним бой с Петром Яном. Там просто отдали победу. Не выиграл он. Дальше — медийная часть. В США он очень популярен. Говорить о нем, как о великом бойце рановато, но он — однозначно талант. У него много физики, шикарная стойка. Много финишей. Здесь Стерлинг сам напоролся. Делал то, что не нужно», — цитирует Борисова MMA Metaratings.ru.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.