Тайсон Фьюри рассказал, смог ли бы он побить Майка Тайсона

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) дал красивый ответ на вопрос, смог ли бы он победить пикового бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Неважно, кто, по вашему мнению, победит, ведь я назван в его честь, так что он уже победил. Ребенок, названный в честь чемпиона, становится чемпионом», — написал Фьюри в соцсети X.

Фьюри и Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.