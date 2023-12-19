Чарльз Оливейра стал обладателем мастерского ранга в муай-тай

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) стал обладателем мастерской степени по муай-тай и получил черную повязку на руку.

«Сегодня был особенный день, когда я после тяжелой работы стал обладателем мастерской степени по муай-тай. Благодарю всех, кто верил в мою работу», — написал бразилец в соцсетях.

Оливейра известен своим агрессивным и ярким стилем в стойке и использованием элементов ведения боя из муай-тай. Ислам Махачев (25-1) и Оливейра должны были провести реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Однако бразилец получил травму и его заменил действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-3).