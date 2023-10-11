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Сегодня, 09:15

Нейт Диас отреагировал на снятие Оливейры с UFC 294: «У него травма промежности»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) не прошел мимо новости о том, что экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) был вынужден сняться с турнира UFC 294, потому что во время тренировки получил серьезную сечку.

«У него травма промежности, как и у Дастина Порье», — написал Диас в соцсети X.

Порье и Диас должны были подраться 10 июня 2021-го на UFC 264, но бой был отменен из-за того, что Порье получил травму. Позже он написал в соцсетях, что его не устроили условия поединка, и он решил вместо боя с Диасом заняться лечением затянувшейся травмы.

Ранее Дана Уайт сообщил, что Оливейра был вынужден сняться с боя с Исламом Махачевым на UFC 294 из-за травмы, его место займет Александр Волкановски.

Футбол
Ислам Махачев
Нейт Диас
Чарльз Оливейра
UFC
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