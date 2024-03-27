Чарльз Оливейра рассказал, почему согласился на бой с Царукяном

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) отметил, что не готов ждать титульного боя до конца года.

«Я работаю в компании Zuffa, поэтому мне нужно принимать то, что они мне предлагают. Если бы я ждал титула, то дрался бы только в конце года, а я не люблю долго ждать боя. Я бы ждал почти год.

Могут ли Гэтжи и Холлоуэй опередить меня в гонке за титул? Вовсе нет, я даже не думаю об этом. Все знают, что я следующий в очереди, так что я буду следующим, кто получит бой за титул», — сказал бразилец MMA Mania.

Оливейра и Арман Царукян (21-3) подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.