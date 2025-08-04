Бокс/ММА
4 августа, 15:44

Царукян: «Где-то 70 процентов, что буду драться за титул против Топурии»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российско-армянский легковес UFC Арман Царукян оценил вероятность проведения боя против действующего чемпиона легкого дивизиона Илии Топурии.

«Насколько вероятен мой бой против Топурии как следующий? Максимально. Во-первых, я претендент [номер один]. Но UFC могут поступить так, как они хотят. Где-то 70 процентов, что я буду драться за титул против Топурии. На сегодняшний день другой информации нет. Они даже никого не предлагали. Разговоры идут только о титульном бое», — сказал Царукян в «Итогах недели» на YouTube-канале Камила Гаджиева.

«Я был запасным [в поединке Топурия — Оливейра]. Они это оценили, поблагодарили за то, что это сделал. Они знают, что эти деньги, которые они дают бойцам, выходящим на замену, мне ничего не дадут. Эти деньги просто перекроют мой тренировочный процесс», — добавил боец.

На счету Царукяна 22 победы и 3 поражения. В последнем поединке Арман раздельным решением судей выиграл у Чарльза Оливейры.

