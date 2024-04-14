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Царукян отказался от реванша с Махачевым на UFC 302

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец ММА Арман Царукян отказался от реванша с чемпионом UFC Исламом Махачевым.

«Арману предложили бой с Махачевым на UFC 302. Но было принято решение отказаться», — цитирует ТАСС представителя команды Царукяна.

В первом бою Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 20 апреля 2019-го в Санкт-Петербурге.

13 апреля Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28) в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
ММА
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