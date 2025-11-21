Царукян назвал лучшего бойца ММА в истории

Российский боец Арман Царукян, первый номер рейтинга UFC в легком весе, назвал величайшего бойца смешанных единоборств в истории.

— Кто является величайшим бойцом ММА в истории?

— Джон Джонс, — сказал Царукян в интервью порталу TNT Sports.

29-летний Царукян дебютировал в UFC в 2019 году. 13 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе он раздельным решением судей победил бывшего чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейру. Бой длился три раунда.