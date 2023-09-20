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Сегодня, 10:14

Аналитик ESPN: «Джон Джонс завершит карьеру после боя с Миочичем»

Давид Хачатрян
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Журналист и аналитик ESPN MMA Бретт Окамото уверен, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) завершит карьеру после поединка со Стипе Миочичем (20-4) на UFC 295.

«Джонс объявит о завершении карьеры на UFC 295 в Нью-Йорке. Он намерен победить лучшего тяжеловеса в истории UFC в первом своем бою в родном Нью-Йорке, а затем взять микрофон и попрощаться. Лично я бы хотел, чтобы он остался и подрался с Сергеем Павловичем или Томом Аспиналлом. Но Джонс уже оставлял титул [в полутяжелом весе]», — написал Окамото.

Джонс и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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