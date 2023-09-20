Шамиль Газиев победил в первом раунде на Dana White's Contender Series

33-летний боец, выступающий под флагом Бахрейна, Шамиль Газиев (11-0) одержал победу над американцем Грегом Веласко (6-1) сабмишном в первом раунде.

Бой состоялся на Претендентской серии Даны Уайта (Dana White's Contender Series) 19 сентября в Лас-Вегасе, США. По итогам боя он подписал контракт с UFC.

Газиев (7 KO/ TKO) ранее выступал в таких лигах, как Brave CF, Ares FC и AMC Fight Nights Global, где нанес первое поражение россиянину Григорию Пономареву (6-3).