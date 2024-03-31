Брайс Митчелл впервые стал отцом и назвал его в честь Такера Карлсона

10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайс Митчелл (16-2) рассказал, что у него родился ребенок в Великую пятницу, а также рассказал, как он пришел к Богу.

«Мой первый сын родился в Страстную пятницу, — написал Митчелл в соцсетях. — Позвольте мне объяснить, почему это доказательство Бога.

Раньше я был абсолютно высокомерным атеистом, живущим в грехе, и даже не признавал грех. Я думал, что могу делать все, что мне хочется, и не заслуживаю наказания. Моя греховная жизнь привела меня прямиком к демону. Этот демон управлял моей жизнью больше года, пока однажды я не узнал, что это был он. Я впервые в жизни произнес святое имя Иисуса и увидел, как одержимый оставил меня в покое и больше не возвращался. Я был поражен силой имени Иисуса. Я сразу же стал христианином и каждый день молился, чтобы Бог вел меня и снова сделал счастливым. Бог дал мне понять, что я хочу иметь жену и ребенка. Я никогда не хотел ребенка, потому что, будучи атеистом, не видел никакой ценности в жизни, кроме своей собственной. Я начал каждый день молиться о жене и встретил Эрин после участия в ток-шоу Такера Карлсона. Она смотрела выпуск, на котором я выступал. Она решила написать мне, чтобы поговорить, и так мы познакомились. Поэтому моего мальчика зовут Такер. Мне так грустно, что некоторые из вас не верят мне. Вы не верите, что Иисус изгнал демона из моей жизни. Вы не верите, что Иисус — сын Бога. Вы не верите, что Он может перевернуть вашу жизнь. Мне так грустно.

Но эти два человека здесь — мое доказательство того, что Бог может изменить любого. Книга Откровения разворачивается на наших глазах. Евфрат высыхает, и все народы обращаются против Израиля. Пожалуйста, покайтесь, как я, во имя Иисуса. Время коротко. я не стыжусь своей веры. Все, кто хочет поиздеваться надо мной, пожалуйста, сделайте это, чтобы я знал, за кого молиться. Я забочусь о душах людей, иначе я бы не делился всем этим очень личным. Единственная причина, по которой я делюсь этим, заключается в том, что я действительно забочусь о вас. И я хочу, чтобы все, кто страдает от демонов и греха, были освобождены, как я!!!"

Митчелл проиграл Джошу Эмметту (19-4) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.