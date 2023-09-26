Нганну: «Я не теряю надежды подраться с Джоном Джонсом»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что ему не интересен титул UFC, он просто хочет подраться с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Этот бой возможен, но для этого нужно обратиться в PFL. Лига готова организовать этот поединок. Честно говоря, меня не волнует его титул чемпиона. Я хочу бросить себе вызов, подравшись с ним. Я готов подраться с ним даже не за титул. Этот бой важнее титула. В глубине души я все еще не теряю надежды, хотя и знаю, что будет непросто провести этот бой», — на Joe Rogan Experience.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.