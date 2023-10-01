Брат Джона Джонса арестован в Лас-Вегасе

Младший брат экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1), игрок команды НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс» Чендлер арестован в Лас-Вегасе за нарушение временного охранного ордера.

Ранее Джонс был внесен в список неиграющих игроков «Рейдерс» и, как ожидается, будет выведен из состава «на неопределенный срок» в связи с «личными проблемами», сообщила лига. Это заявление было сделано вскоре после того, как Джонс обрушился на руководство команды в социальных сетях с критикой за то, что оно не делает «то, что нужно».

При этом издание Bloody Elbow утверждает, что Джонс недавно был помещен в медицинское учреждение. «Я открыл входную дверь, а там была группа из 5-7 человек, которые хотели посадить меня в машину скорой помощи, где мне потом сделали инъекцию, а я попросил их этого не делать. У меня не было ни мобильного телефона, ни связи. Меня отвезли в больницу Southern Hills, а затем перевели в Seven Hills, где пытались заставить меня принимать лекарства и инъекции. Я не сделал ничего плохого. Полиция сказала, что люди беспокоятся обо мне из-за моих сообщений в Интернете», — приводит слова Джонса Bloody Elbow.

Джонс был выбран командой «Нью-Ингленд Пэтриотс» в первом раунде драфта НФЛ 2012 года. Он также выступал за команду «Аризона Кардиналс» с 2016 по 2021 года.