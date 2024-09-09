Шон Брэди: «Ковингтон — самый легкий соперник. Я разнесу его»

Восьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шон Брэди (17-1) уверен, что побьет и Иэна Гэрри (15-0), и Колби Ковингтона (17-4).

«Я думаю, Иэн считает себя особенным, но это не так. Мне кажется, все спортсмены в этом спорте испытывают подобное. Я хочу сказать, что буду драться с Иэном, а также с Колби. Колби — самый легкий соперник в моем дивизионе. Я разнесу его на куски на ногах и измотаю его.

Но я бы хотел сразиться с Иэном Гэрри. У него большие перспективы. Я немного старше его, но планирую оставаться в спорте надолго. Он непобедим, и вокруг него много шума. Я собираюсь подняться в рейтинге и занять место номер шесть», — сказал Брэди на пресс-конференции.

Брэди победил Гилберта Бернса (22-8) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на UFC Fight Night 242 в UFC Apex в Парадайсе, США.