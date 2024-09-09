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Боец UFC Крис Падилья: «Меня тошнит от ММА»

Давид Хачатрян
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Во время турнира UFC Fight Night 242 один из комментаторов сравнил удары Криса Падильи (15-6) в бою с Жун Чжу (25-6) с атаками Тони Фергюсона (25-11). После боя, в интервью с журналистами, Падилья также упомянул это сравнение. Он рассказал, что его возмущает недавняя критика в адрес Фергюсона.

«Я не буду врать, меня тошнит от ММА, — сказал Падилья. — Если боец начинает проигрывать, его называют мусором. Тони Фергюсон подарил нам лучшие моменты в жизни. Он из тех людей, которые могут преуспеть в чем угодно. Этот парень мог бы стать астронавтом, если бы захотел.

Он проливал кровь за нас, сражался с монстрами ради нас. Он абсолютная легенда. Поэтому для меня большая честь быть сравнимым с таким человеком в начале моей карьеры. Спасибо, Тони, за все, что ты делаешь для нас. Спасибо, что развлекаешь нас и даришь нам чистое насилие в каждый момент боя".

Падилья победил Чжу техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 сентября на UFC Fight Night 242 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Крис Падилья
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