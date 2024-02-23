Физиев рассказал, что Ян прошел лучший сбор перед боем с Ядонгом

Боец UFC Рафаэль Физиев поделился мнением о поединке россиянина Петра Яна против китайца Сонга Ядонга.

«Когда в последний раз видел Петра Яна? Перед его отъездом в Америку. Форма у него была бешеная, он прошел хороший лагерь. Я думаю, это был его лучший кэмп за последние два боя», — цитирует Физиева MMA.Metaratings.ru.

30-летний Ян одержал 16 побед и потерпел 5 поражений в ММА. Россиянин проиграл 3 последних поединка подряд. У 26-летнего Ядонга 21 победа, 7 поражений и 1 ничья.

Бой Петра Яна и Сонга Ядонга состоится в США в турнире UFC 299 10 марта.