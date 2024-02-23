Топурия: «Хочу подраться с Махачевым. Нет сомнений, что я стану двойным чемпионом UFC»

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия рассказал о том, что намерен провести поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«Я не хочу реванша с Волкановски — хочу порадовать болельщиков, а Волк пусть отдохнет. Еще один бой, и потом я подерусь с Исламом Махачевым. Нет сомнений, что я стану двойным чемпионом. Хочу подраться с Махачевым за звание лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Но на данный момент у меня другие планы», — приводит слова Топурии Marca.

Также Топурия отметил, что хотел бы провести поединки с Конором Макгрегором, Максом Холлоуэем и Шоном О'Мэлли.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.