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23 февраля, 17:10

Топурия: «Хочу подраться с Махачевым. Нет сомнений, что я стану двойным чемпионом UFC»

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия рассказал о том, что намерен провести поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«Я не хочу реванша с Волкановски — хочу порадовать болельщиков, а Волк пусть отдохнет. Еще один бой, и потом я подерусь с Исламом Махачевым. Нет сомнений, что я стану двойным чемпионом. Хочу подраться с Махачевым за звание лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Но на данный момент у меня другие планы», — приводит слова Топурии Marca.

Также Топурия отметил, что хотел бы провести поединки с Конором Макгрегором, Максом Холлоуэем и Шоном О'Мэлли.

Илия Топурия. Топурия снес Волкановски во 2-м раунде. В UFC — первый чемпион из Грузии

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Илия Топурия
Ислам Махачев
UFC
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