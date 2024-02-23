Физиев считает, что Царукян может остановить Махачева в реванше

Боец UFC Рафаэль Физиев поделился мнением о реванше между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Кто в легком весе может остановить Махачева? Тот же Арман. Он стилистически неудобен будет для Ислама, потому что у него хорошая борьба, хорошая защита от борьбы. Думаю, у Царукяна много шансов», — цитирует Физиева MMA.Metaratings.ru.

Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.