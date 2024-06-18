Икрам Алискеров раскрыл детали переговоров с UFC: «Уиттакер не хотел давать мне шанс»

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) раскрыл «СЭ» подробности переговоров с руководством лиги по поводу замены 10-го номера рейтинга в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0) для боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).

«Я с Али Абдель-Азизом пообщался, он меня позвал, говорит, что Хамзат снялся, они хотят, чтобы я подрался, — сказал Алискеров. — Я говорю: «Неделя осталась [до боя], я уже вес делаю». Он говорит: «Сам подумай, мы все понимаем…». Я говорю: «Дай мне час», в течение часа дозвонился до всех. Все, деремся, вылетаем. И вот так буквально за один день все это поменялось, вот представьте, утром взвешивание, а я уже на этой суете.

И еще там так получилось, что Уиттакер сначала сказал, что будет со мной драться, потом — нет, мол, я не дам ему шанс. Качки были. Я до утра жду, говорю: «Мне гонять вес? Скажите мне, что мне делать? Я уже здесь на весогонке, уже не кушаю ничего». И утром не могу дозвониться до Али. В 11-12 часов он просыпается. Говорит, всю ночь работали над этим, ты летишь. Я говорю: «Давай билеты отправляй быстро». Вот такая суматоха получилась».

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.