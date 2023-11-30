Дариуш: «Я из Ассирии, но сделан в Америке. Считаю, что США — лучшая страна в мире»

Боец UFC в легком весе Бенеил Дариуш ответил, кем ощущает себя сильнее, американцем или ассирийцем.

«Думаю, и то и другое, — сказал Дариуш «СЭ». — Потому что дома я говорю по-ассирийски, моя культура — ассирийская, но в то же время я сделан в Америке. Я приехал в возрасте девяти лет, и Америка так много дала мне. Я чувствую, что я гражданин двух государств — я ассириец и американец. Я люблю Америку. Я считаю, что Америка — лучшая страна в мире».

В ночь на 3 декабря в Остине, Техас, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем.