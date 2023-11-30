Менеджер Петра Яна назвал идеального следующего соперника для россиянина

Менеджер Саят Абдрахманов назвал имя идеального следующего соперника для своего клиента, российского бойца UFC Петра Яна.

«Самый реалистичный соперник? Если Сун Ядун сейчас побеждает Гутьерреса 9 декабря, он будет стоять рядом с Петром по рейтингу. И остальные [топовые бойцы] в принципе все заняты. Я думаю, бой Яна с Ядуном имеет смысл. И скорее всего, UFC попытается организовать этот бой», — приводит слова Абдрахманова Sport24.

В последний раз Ян выходил в октагон в марте 2023 года, когда проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.