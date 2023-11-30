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Сегодня, 21:27

Менеджер Петра Яна назвал идеального следующего соперника для россиянина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Менеджер Саят Абдрахманов назвал имя идеального следующего соперника для своего клиента, российского бойца UFC Петра Яна.

«Самый реалистичный соперник? Если Сун Ядун сейчас побеждает Гутьерреса 9 декабря, он будет стоять рядом с Петром по рейтингу. И остальные [топовые бойцы] в принципе все заняты. Я думаю, бой Яна с Ядуном имеет смысл. И скорее всего, UFC попытается организовать этот бой», — приводит слова Абдрахманова Sport24.

В последний раз Ян выходил в октагон в марте 2023 года, когда проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.

Источник: Sport24
Петр Ян
UFC
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