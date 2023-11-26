Евлоев высказался о предстоящем поединке против англичанина Аллена

Непобежденный российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем бое против англичанина Арнольда Аллена.

«Приготовьтесь к неожиданно жаркому январю в Торонто!» — написал Евлоев в соцсетях.

Евлоев и Аллен сразятся на турнире UFC 297, который состоится в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

На счету Евлоева 17 побед и 0 поражений, у Аллена — 19 побед и 2 поражения.