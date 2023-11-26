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Сегодня, 11:25

Евлоев — о бое с Алленом: «Приготовьтесь к неожиданно жаркому январю»

Евлоев высказался о предстоящем поединке против англичанина Аллена
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Непобежденный российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем бое против англичанина Арнольда Аллена.

«Приготовьтесь к неожиданно жаркому январю в Торонто!» — написал Евлоев в соцсетях.

Евлоев и Аллен сразятся на турнире UFC 297, который состоится в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

На счету Евлоева 17 побед и 0 поражений, у Аллена — 19 побед и 2 поражения.

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