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Сегодня, 13:55

Боец Bellator жестко высказался о Соловьеве после речи телеведущего о дагестанцах

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Хасан Магомедшарипов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Боец Bellator Хасан Магомедшарипов в социальных сетях отреагировал на высказывания популярного телеведущего Владимира Соловьева о дагестанцах.

Соловьев во время своего эфира заявил, что у бойцов ММА, борцов и Хасбика нет права говорить «за весь дагестанский народ».

«У вас нет права говорить за весь дагестанский народ по поводу вот этих, которые не на фронте, а которые пошли убивать женщин и детей за то, что они евреи. Это не сторонники ислама, это сторонники нацизма. А вы, завоевавшие уважение к себе на борцовском ковре, как Махмуд Магомедов, в октагоне, как Хабиб, не теряйте уважение народа, растрачивая свой авторитет за недостойных. И, пожалуйста, не притворяйтесь знатоками ислама. Вы тратили свои годы жизни, оттачивая свое мастерство в борьбе, а не изучая Коран и хадисы Пророка», — сказал Соловьев.

Магомедшарипов опубликовал скрин материала о Соловьеве и его сыне, переодетым в девушку. Кадр боец подписал словами: «За своим сыном хотя бы проследи, прежде чем нас учить».

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работали силовые службы.

Хасан Магомедшарипов
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