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Царукян: «Я прикончу Дариуша и покажу всем, что я достоин бороться за титул»

Царукян поделился ожиданиями от предстоящего боя с Дариушем
Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с четвертым номером рейтинга Бенилом Дариушем (22-5).

«Честно говоря, мне нравится работать пять раундов, потому что не нужно торопиться или делать что-то безумное, — сказал Царукян UFC. — Ты можешь начать очень медленно, и у тебя есть много времени, чтобы прикончить соперника. Я считаю, что мои физические возможности лучше, и я его прикончу. Я лучший молодой боец в нашем дивизионе, а у Бенила более 20 боев в UFC, и у него большой опыт. Это бой молодого волка со старым волком, и мы увидим, кто победит. Главные события всегда хороши тем, что привлекают много внимания, и все говорят о них. Я покончу с Дариушем и покажу всем, что я достоин бороться за титул».

Царукян и Дариуш подерутся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Арман Царукян
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