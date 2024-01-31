Царукян: «Оливейра раньше мешком каким-то был»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) в интервью «СЭ» отметил прогресс экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (44-9).

«Оливейра — очень опасный, хорошо бьет, грэпплинг сильный, но есть также минусы, — сказал Царукян «СЭ». — Его минусы — это вольная борьба, он не умеет работать вторым номером. Если он не умеет вторым номером работать, можно его просто бить и прессинговать. Прессингуешь, уходишь, опять заходишь, но не давать прижимать к сетке. Оливейра очень стабильный. В последних 12 боях только один раз проиграл — Исламу [Махачеву], одному из лучших в нашей весовой. И что было раньше, это не считается, так как сейчас он совсем другой боец. Раньше, если он чувствовал отпор, давал заднюю, а сейчас он дерется до конца. В первых раундах падает, но встает. Думают, что он уже сдох, а он выходит и нокаутирует, душит людей. У него с менталкой все хорошо. Если честно, [раньше] он был мешком каким-то, проигрывал всем подряд, а затем просто начал вырубать всех в нашей весовой и стал чемпионом. Защитил титул три раза, только проиграл Исламу, выиграл у [Бенила] Дариуша. И тут появился я в топ-5, и они решили этот бой организовать. Я на 100 процентов уверен, что победитель нашей пары будет драться за титул».

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева (25-1).