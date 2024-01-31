Царукян назвал двух самых универсальных бойцов MMA

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) считает действующего чемпиона One Championship в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона (25-4) и экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) самыми универсальными бойцами.

«В каком стиле я бы хотел, чтобы дрался мой сын? Я бы не выбрал ни Хабиба [Нурмагомедова], ни Чарльза Оливейру точно. Я бы выбрал Джона Джонса либо Деметриуса Джонсона. Эти двое, я думаю, самые универсальные бойцы, они показывали нереальные бои. Кто бы из них победил, будь они в одном весе? Конечно, Деметриус Джонсон. У него намного больше навыков. Легковес, он может делать разные вещи. То, что делал Деметриус Джонсон, не делал никто», — сказал Царукян в интервью «СЭ».

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева (25-1).