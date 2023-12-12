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Сегодня, 08:52

Бенеил Дариуш рассказал, что его удивило в бою с Царукяном

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Бенеил Дариуш (22-6) признался, что не ожидал удара коленом в бою с Арманом Царукяном (21-3).

«Я изучал его бои, но я никогда не видел, чтобы он выбрасывал колени. Для меня это было настоящим сюрпризом. Да, он часто бил ногами и выбрасывал локти в клинче, но я не видел, чтобы он так бил коленом. Нужно отдать ему должное, он изменил свой стиль и это сработало», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.

Царукян одолел Дариуша нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Арман Царукян
Бенеил Дариуш
UFC
ММА
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