Белаз заявил, что сможет победить Шару Буллета по профессиональным правилам

Белорусский кулачный боец и боец ММА Владислав «Белаз» Ковалев заявил о желании попробовать свои силы в UFC.

«Для себя я поставил цель — попасть в UFC, и отвожу себе на это год-два. Сейчас буду больше проводить рейтинговых боев по ММА, но также будут бои на кулаках и по боксу в ММА-перчатках. Их станет меньше, потому что я склоняюсь к профессиональным боям в ММА в формате «три раунда по пять минут». Надо развивать себя в этом направлении, чтобы попасть в UFC», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Ковалева.

Также он отметил, что хотел бы провести реванш с Шарабутдином Магомедовым.

«Конечно, вдохновил дебют Шары Буллета. Я понял, что нет ничего невозможного. Пацан — выходец из поп-ММА. Мы с ним провели неплохой бой, несмотря на ограничение в партере в 30 секунд. Считаю, что на данный момент могу у него выиграть по профессиональным правилам», — добавил Ковалев.

На счету 22-летнего Ковалева девять побед в поп-ММА и четыре поражения.