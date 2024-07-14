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Мухаммад: «Махачев может прийти в средний дивизион и побить всех ребят»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский боец UFC Белал Мухаммад считает, что действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев способен завоевать титул в полусреднем дивизионе.

«Я говорил ему пару месяцев назад: «Ты реально можешь пойти в средний вес и выиграть там пояс. Люди не понимают, насколько ты большой и сильный, ты достаточно талантливый для этого». Махачев может прийти туда и побить всех ребят. Я видел лично Дрикуса Дю Плесси и Исраэля Адесанью — с тем набором навыков, что есть у Ислама, он мог бы доминировать над ними», — приводит слова Мухаммада The Schmo.

Махачев (26-1) в последнем поединке победил дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302. Ранее Махачев отказался от предложения Порье провести реванш.

Белал Мухаммад
Ислам Махачев
UFC
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